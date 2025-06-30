ЄС та Україна домовилися про нові умови імпорту агропродукції

Єврокомісія оголосила про завершення переговорів з Україною щодо умов імпорту агропродуктів.

Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною.

Про це оголосили 30 червня у Брюсселі єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович та єврокомісар з питань сільського господарства та продовольства Крістоф Хансен, пише DW.

Сторони досягли принципової домовленості про перегляд положень щодо лібералізації торгівлі в рамках Угоди про асоціацію. Цей крок "знаменує собою новий етап у створенні довгострокових, передбачуваних і взаємних рамок" у більш широкому контексті процесу вступу України до ЄС, заявив Шефчович.

Він наголосив, що домовленість "повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, на яку звертали увагу держави-члени ЄС та фермери".

Технічні деталі угоди ще не повідомляються, але принципова домовленість з Києвом щодо імпорту агропродуктів була досягнута, заявили на брифінгу у Брюсселі.

У порівнянні із чинними від 6 червня квотами, умови для українських виробників покращені - сторони домовилися про лібералізацію торгівлі щодо низки агропродуктів, пише видання.

Зокрема, йдеться про підвищення квот на більшість агропродуктів, зокрема на такі "критичні продукти", як м'ясо птиці, яйця, цукор, пшеницю. Також угода передбачає лібералізацію імпорту деяких молочних продуктів та продуктів переробки фруктів.