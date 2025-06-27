Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
ГоловнаЕкономікаДержава

АРМА шукає управителя на майно телеканалу підозрюваного у держзраді Мураєва

Вартість активів становить майже 15,8 млн гривень.

АРМА шукає управителя на майно телеканалу підозрюваного у держзраді Мураєва
Фото: inforesist.org

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало пошук  управителя для майна телеканалу "Наш", який належав підозрюваному у держзраді екснардепу Євгену Мураєву.

Як зазначено у повідомленні пресслужби Агентства, йдеться про активи:

  • ТОВ «Наша Прага» 
  • ТОВ «НАШ 24» 
  • ТОВ «НАШ 365».

Арештовані активи передали до АРМА для відбору управителя за рішенням судді Солом’янського районного суду м. Києва.Йдеться про професійне аудіо- та відеообладнання, що використовувалось у роботі телеканалу. Це техніка, яка може бути затребуваною у сфері медіа, кіновиробництва, реклами та онлайн-контенту. 

Майно попередньо оцінила незалежна компанія, ТОВ «Контакт-сервіс». Згідно з оцінкою, вартість активів становить майже 15,8 млн гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 08 липня 2025 року.

  • Служба безпеки України повідомила колишньому нардепу Євгена Мураєву про підозру у державній зраді у липні 2023 року. 
  • А вже у січні цього року повідомили про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва, який, перебуваючи у Києві, поширював російську пропаганду та виправдовував збройну агресію РФ. Імовірно, йдеться про Назара Діордіцу.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies