АРМА шукає управителя на майно телеканалу підозрюваного у держзраді Мураєва

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало пошук управителя для майна телеканалу "Наш", який належав підозрюваному у держзраді екснардепу Євгену Мураєву.

Як зазначено у повідомленні пресслужби Агентства, йдеться про активи:

ТОВ «Наша Прага»

ТОВ «НАШ 24»

ТОВ «НАШ 365».

Арештовані активи передали до АРМА для відбору управителя за рішенням судді Солом’янського районного суду м. Києва.Йдеться про професійне аудіо- та відеообладнання, що використовувалось у роботі телеканалу. Це техніка, яка може бути затребуваною у сфері медіа, кіновиробництва, реклами та онлайн-контенту.

Майно попередньо оцінила незалежна компанія, ТОВ «Контакт-сервіс». Згідно з оцінкою, вартість активів становить майже 15,8 млн гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 08 липня 2025 року.