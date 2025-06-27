АРМА шукає управителя на майно телеканалу підозрюваного у держзраді Мураєва

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало пошук управителя для майна телеканалу "Наш", який належав підозрюваному у держзраді екснардепу Євгену Мураєву.
Як зазначено у повідомленні пресслужби Агентства, йдеться про активи:
- ТОВ «Наша Прага»
- ТОВ «НАШ 24»
- ТОВ «НАШ 365».
Арештовані активи передали до АРМА для відбору управителя за рішенням судді Солом’янського районного суду м. Києва.Йдеться про професійне аудіо- та відеообладнання, що використовувалось у роботі телеканалу. Це техніка, яка може бути затребуваною у сфері медіа, кіновиробництва, реклами та онлайн-контенту.
Майно попередньо оцінила незалежна компанія, ТОВ «Контакт-сервіс». Згідно з оцінкою, вартість активів становить майже 15,8 млн гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 08 липня 2025 року.
- Служба безпеки України повідомила колишньому нардепу Євгена Мураєву про підозру у державній зраді у липні 2023 року.
- А вже у січні цього року повідомили про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва, який, перебуваючи у Києві, поширював російську пропаганду та виправдовував збройну агресію РФ. Імовірно, йдеться про Назара Діордіцу.