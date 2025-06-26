Правоохоронці викрили митника, який за 2% допомагав вивозити з країни валюту

Його затримали після одержання чергового відкату.

Повідомлено про підозру головному державному інспектору-кінологу управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил одного з територіальних органів Державної митної служби за фактами одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний забезпечував безперешкодне вивезення громадянами іноземної валюти без процедури декларування. За свої "послуги" митник отримував 2% від суми валюти, яку перевозили.

Правоохоронці викрили його під час одержання чергового відкату. Наразі задокументовано три епізоди отримання неправомірної вигоди на загальну суму 8 000 доларів США.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.