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АРМА оцінило арештований завод Медведчука та Козака Керамбуд у Львові у 246 млн грн

Завод спеціалізується на виробництві будівельної цегли та входить до числа найбільших виробників цього виду продукції у західному регіоні України.

АРМА оцінило арештований завод Медведчука та Козака Керамбуд у Львові у 246 млн грн
Фото: АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело виїзний огляд арештованого заводу Керамбуд, який спеціалізується на виробництві будівельної цегли. 

Про це пише АРМА.

Завод "Керамбуд", що належав екснардепові-зраднику Віктору Медведчуку, входить до числа найбільших виробників цегли у західному регіоні України. Підприємство оснащене сучасним високотехнологічним обладнанням німецького виробництва та має повністю автоматизований цикл виробництва. Потужності "Керамбуду" дозволяють виготовляти до 4 мільйонів одиниць продукції щомісяця.

У рамках встановлених процедур Агентство вже забезпечило проведення незалежної оцінки активу, згідно з результатами якої ринкова вартість заводу становить 246 216 830 грн.

За результатами огляду працівники АРМА не виявили порушень чи фактів використання активу. 

Раніше під час огляду іншого арештованого заводу Медведчука та Козака — ТОВ "Бетонбуд" — працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.

У травні 2025 року АРМА розпочало конкурс з пошуку управителя для цього активу. Наразі тривають попередні ринкові консультації, за результатами яких буде сформовано чіткі критерії та кваліфікаційні вимоги до потенційних управителів. Після завершення етапу консультацій АРМА оприлюднить актив на електронному майданчику Prozorro.

  • Минулого року у серпні АРМА оголосило конкурси на відбір оцінювачів та управителів для трьох заводів у Львівській області, спортивної бази в Київській області, трьох квартир та житлового будинку в Києві, які належали зраднику Віктору Медведчуку. 
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