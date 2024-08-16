АРМА шукає управителів для трьох заводів Медведчука на Львівщині

АРМА оголошує конкурси на відбір оцінювачів та управителів для трьох заводів у Львівській області, спортивної бази в Київській області, трьох квартир та житлового будинку в Києві, які належали зраднику Віктору Медведчуку.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Зокрема, мова йде про цегельний завод "Керамбуд" у Львові – один із найпотужніших виробників цегли на заході Україні. Підприємство обладнане високотехнологічним повністю автоматизованим сучасним німецьким обладнанням.
Оголошено конкурс щодо відомого виробника бетону “Бетонбуд” та будівельного підприємства “Капітал Плаза” у Львівській області.
Також на аукціон виставлені три квартири в Оболонському районі м. Києва та приватного будинку з видом на Оболонську набережну та спортивна база “Жовтень”у Обухівському районі Київської області, яка має спеціальне місце для паркування яхти.
- 30 липня АРМА провело огляд активів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які агентству передав Личаківський районний суд Львова.