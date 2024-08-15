Він збував амфетамін поштою та методом закладок.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру 24-річному киянину, який займався незаконним збутом амфетаміну та інших психотропних речовин на території міста Києва. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний надсилав «товар» замовникам поштою та робив закладки. Затримали зловмисника на Лісовому проспекті з великою партією психотропної речовини – амфетамін, загальною вагою 2,2 кг.

Під час обшуку у затриманого вилучили 900 грамів мефедрону, 500 грамів амфетаміну, 300 грам «Альфа-PVP», 200 пігулок екстазі та 50 грамів марихуани.

Орієнтована вартість цих речовин може становити близько 2,5 млн гривень.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Минулого місяця Нацпол заявив, що ліквідував наймасштабнішу мережу наркодилерів. Під час спецоперації на території дев’яти регіонів затримали 14 наркодилерів.