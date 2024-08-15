На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон

Свої “послуги” прикордонник оцінив у 21 тисячу євро.

Повідомлено про підозру викладачу навчального центру Державної прикордонної служби України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 21-річний підозрюваний запропонував військовозобов’язаному влаштувати для нього виїзд за кордон, попри заборони і обмеження під час воєнного стану.

Він не повідомив деталей оборудки, однак сказав «клієнту» у визначений час прибути до прикордонного населеного пункту на Закарпатті та чекати подальших вказівок.

Такі «послуги» оцінив у 21 000 євро.

Після одержання всієї суми неправомірної вигоди його затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.