Головне за ніч та ранок четверга, 15 серпня: 165 боєзіткнень, 29 збитих безпілотників, операція в Курській області

У ніч на 15 серпня Сили протиповітряної оборони збили 29 російських безпілотників типу "Shahed", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог завдав удару 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області (РФ) та 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ).

"В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях", - йдеться в повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень. Росія завдала п'ятьох ракетних ударів (п'ять ракет), 58 авіаударів (71 КАБ), здійснила 4365 обстрілів, з них 135 – з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському напрямку українські військові відбили 25 безуспішних штурмів ворога поблизу Білогорівки, Верхнокам'янського, Переїзного, Спірного і Виїмки.

На Торецькому окупанти за підтримки авіації здійснили 24 атаки неподалік Північного, Нелипівки, Залізного, Нью-Йорка і Торецька.

На Покровському захисники зупинили 58 атак окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче. Найбільша концентрація атак була поблизу Воздвиженки і Гродівки. Росіяни активно просувалися, застосувавши штурмову авіацію.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 595 620 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія окупувала Желанне і Орлівку в Донецькій області. Про це свідчать дані Deep State.

Також ворог просунувся у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Ці населені пункти відносять до Покровського, Торецького та Курахівського напрямків.

Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових, повідомили джерела редакції в Службі. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

За даними співрозмовників, росіян полонили в Курській області. Операцію провели співробітники ЦСО "А" СБУ.

"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", – повідомили співрозмовники.

Спецпризначенці ЦСО А СБУ взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку зс рф та підрозділу "Ахмат".

Всесвітня організація охорони здоров'я ухвалила рішення вдруге за останні роки оголосити спалах вірусу mpox, раніше відомого як мавпяча віспа, міжнародною надзвичайною ситуацією.

Як повідомляє BBC, у відомстві вкрай схвильовані ймовірністю швидкого поширення хвороби в Африці та за її межі.

У 2022 mpox вже був причиною оголошення надзвичайної ситуації, але тоді йшлося про штам Clade 2, який призводить до помірно важкого перебігу хвороби. Зараз мова про куди більш небезпечний Clade 1, який у 10% випадків мав летальні наслідки для пацієнтів.

Від початку року у Демократичній республіці Конго, яка нині потерпає від вірусу найбільше, було зафіксовано 13 700 випадків зараження, які призвели до 450 смертей.

Під час спалаху у 2022 вірус зміг поширитися у понад 100 держав світу, включно з країнами Європи та Азії.

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