Кількість боїв на Сіверському напрямку за добу зросла в п'ять разів

Протягом доби відбулося 165 бойових зіткнень. Росія завдала п'яти ракетних ударів (п'ять ракет), 58 авіаударів (71 КАБ), провела 4365 обстрілів, з них 135 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку було чотири зіткнення у районах населених пунктів Вовчанськ і Сотницький Козачок. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося дев'ять ворожих атак. Сили оборони відбили атаки біля Синьківки, Петропавлівки і Берестового.

"На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися уперед неподалік Невсього, Тернів та Макіївки", – повідомив речник.

На Сіверському українські військові відбили 25 безуспішних штурмів ворога поблизу Білогорівки, Верхнокам'янського, Переїзного, Спірного і Виїмки.

На Краматороському ворог атакував п'ять разів біля Часового Яру і Андріївки.

На Торецькому окупанти за підтримки авіації здійснили 24 атаки неподалік Північного, Нелипівки, Залізного, Нью-Йорка і Торецька.

На Покровському захисники зупинили 58 атак окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче. Найбільша концентрація атак була поблизу Воздвиженки і Гродівки. Росіяни активно просувалися, застосувавши штурмову авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак біля Красногорівки, Костянтинівки і Георгіївки.

На Времівському ворог здійснив сім штурмів неподалік Водяного і Вугледара.

На Оріхівському росіяни намагалися вибити підрозділи захисників з позицій у районах Малої Токмачки і Новоданилівки. Провели три безуспішні штурми.

"На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції українських військ сім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат", – додав речник.