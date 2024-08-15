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Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 595 620 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 595 620 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 595620 (+1220) осіб
  • танків ‒ 8484 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 16426 (+24)
  • артилерійських систем – 16868 (+47)
  • РСЗВ – 1154 (+3) 
  • засоби ППО ‒ 922 (+1) 
  • літаків – 367 (+1)
  • гелікоптерів – 328 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13598 (+50) 
  • крилаті ракети ‒ 2428 (+2) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22775 (+65) 
  • спеціальна техніка ‒ 2813 (+0).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, в ніч на 14 серпня підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі СБУ і ГУР МО атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ.

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