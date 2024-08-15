Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 595 620 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 595620 (+1220) осіб
- танків ‒ 8484 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 16426 (+24)
- артилерійських систем – 16868 (+47)
- РСЗВ – 1154 (+3)
- засоби ППО ‒ 922 (+1)
- літаків – 367 (+1)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13598 (+50)
- крилаті ракети ‒ 2428 (+2)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22775 (+65)
- спеціальна техніка ‒ 2813 (+0).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, в ніч на 14 серпня підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі СБУ і ГУР МО атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ.