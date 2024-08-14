Головне за середу, 14 серпня: удар балістикою по Одесі, атака на ворожі аеродроми, операція в Курській області

Бойові дії на Донеччині, ? бойових зіткнень, ворожі обстріли, знищення Музею Лесі Українки в Ялті. Яким запам’ятається 903-й день повномасштабної війни.

У ніч на середу Сили оборони і СБУ здійснили наймасштабнішу атаку на російські військові аеродроми.

Атаку провели далекобійні дрони СБУ та Повітряних сил, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони та інших родів військ, повідомили джерела LB.ua.

Атакували летовища "Воронєж", "Курськ", "Саваслєйка" та "Борісоглєбск". Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Російські воєнкори в соцмережах скаржилися на результативність удару, і що ППО не змогла захистити ці об‘єкти. Місцеві пабліки писали про десять вибухів тільки на "Саваслєйці", звідки регулярно злітають МіГи.

"СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки-що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим «пташкам»", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. Зокрема обговорювалися питання безпеки, гуманітарної допомоги і створення за необхідності військових комендатур.

Про це президент повідомив у соцмережах. "Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", — написав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. "Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", — додав глава держави.

Україна має бути готова до прийому російських біженців у зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога чи хочуть евакуюватися в Україну”, - написала Верещук.

Заявку можна залишити в наступний спосіб:

1) зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp.

2) написати на електронну пошту: [email protected]

Ірина Верещук наголосила, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права і забезпечить мирним жителям Курщини необхідний захист та гуманітарну підтримку.

Увечері 14 серпня Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, ціллю агресора стала припортова цивільна інфраструктура. Одна людина поранена.

"Водій зерновозу отримав поранення. Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеню важкості. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - додав Кіпер.

Посадовцю державної установи зі спеціальним статусом повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Про це йдеться у повідомленнях НАБУ та САП. Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який раніше очолював обласну військову адміністрацію Донеччини.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. Йдеться про 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, гаражні бокси, паркомісця, нежитлові приміщення, автомобіль ВМW Х3.

Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Розслідування детективи та прокурори розпочали після оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».

Музей Лесі Українки припинив своє існування після його реконструкції росіянами. Тепер установа повністю підлаштована під потреби окупантів, а експозиції, присвяченої українській поетесі, більше не існує, пише інформаційна агенція "Голос Криму".

Як зазначає агенція, ще у 2015 році музей був перейменований на "Ялтинський історичний музей", проте росіяни залишили експозицію "Ломикамінь", яка нагадувала про поетесу.

Згодом окупанти закрили музей було начебто на реконструкцію і після відкриття — жодної згадки про Лесю Українку в музеї не було. Зняті навіть таблички радянського часу перед будівлею, на яких була інформація про музей.

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