Джерела: Сили оборони вночі провели наймасштабнішу атаку на ворожі аеродроми

У ніч на середу Сили оборони і СБУ здійснили наймасштабнішу атаку на російські військові аеродроми.

Атаку провели далекобійні дрони СБУ та Повітряних сил, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони та інших родів військ. Про це повідомили джерела LB.ua.

Атакували летовища "Воронєж", "Курськ", "Саваслєйка" та "Борісоглєбск". Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Російські воєнкори в соцмережах скаржилися на результативність удару, і що ППО не змогла захистити ці об‘єкти. Місцеві пабліки писали про десять вибухів тільки на "Саваслєйці", звідки регулярно злітають МіГи.

"СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки-що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим «пташкам»", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Атака на російські аеродроми