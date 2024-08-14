В Україні знищили понад 1 тонну контрабандного героїну вартістю 2,3 млрд грн

Цю партію героїну ще у січні 2021 року Служба безпеки конфіскувала у контрабандистів.

В Україні знищили понад 1 тонну контрабандного героїну, повідомляє СБУ.

Цими днями в Україні спалили понад 1 тонну героїну, який ще у січні 2021 року Служба безпеки конфіскувала у контрабандистів.

За цінами чорного ринку на момент виявлення «товару» його вартість становила більше ніж 2,3 млрд грн.

Ліквідація цих наркотиків відбувалася після відповідного вироку Залізничного районного суду м. Львова.

У 2021 році Служба безпеки провела тривалу багатоходову спецоперацію та задокументувала протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання.

Тоді оперативники спецслужби затримали у Львові чотирьох фігурантів: одного з організаторів наркотрафіку і трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях.

У результаті слідчих дій правоохоронці виявили у наркоділків 1035 кг героїну, підготовленого для транспортування.

Відомо, що «вантаж» прямував з Пакистану транзитом через Україну до Євросоюзу. Наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

За матеріалами СБУ всіх затриманих фігурантів засуджено за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Вони вже відбувають тюремні строки згідно з ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.