Уночі і вранці росіяни атакували енергооб’єкти на півночі та півдні України

Сьогодні вранці росіяни обстріляли енергооб’єкт «Укренерго» у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як пише пресслужба "Укренерго", уночі російські БПЛА атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні, знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. На ранок енергоживлення всіх споживачів відновлене.

Споживання у середу, 14 серпня, станом на 9:30, на 1% нижче, ніж вчора у цей же час. Це зумовлено похолоданням вночі.

Вчора, 13 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,4% вищим, ніж у понеділок, 12 серпня. Це – значне зростання споживання, для покриття якого необхідне включення додаткового блока теплової електростанції.

"Нагадуємо, що енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Закликаємо до ощадливого споживання електроенергії, особливо – у вечірні години, з 17:00 до 22:00", – зазначили у компанії.

Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни повідомлять додатково.

Вчора, 13 серпня, на запит НЕК «Укренерго», Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини. Експорт не відбувається і не передбачається.

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській областях.

У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти атакували територію України двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Також запустили 23 ударні БпЛА типу «Shahed». ППО збила 17 безпілотників.