Служба безпеки та НАБУ зібрали доказову базу на організаторів ще однієї схеми привласнення коштів оборонного бюджету України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мова йде про розкрадання на держзамовленні Міноборони щодо динамічного захисту для танків ЗСУ у березні 2022 року. Тоді для серійного виготовлення відповідних комплектуючих було укладено договір з машинобудівною компанією у Києві.

Однак екскерівник державного підприємства та його головний бухгалтер вирішили за рахунок державного контракту отримати незаконний «прибуток». Для цього вони штучно завищили вартість замовленої продукції, а отриману «різницю» вивели у тінь через підконтрольні комерційні структури.

Оборудка завдала збитків державному бюджету у майже 12 млн грн.

Контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії службових осіб державного підприємства та учасників «схеми» та заблокували її на початку 2023 року. З того часу тривали експертизи та інші процесуальні дії, спрямовані на отримання ґрунтовної доказової бази для притягнення фігурантів до відповідальності.

Наразі за матеріалами Служби безпеки та НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства, його бухгалтеру та одному з ключових фігурантів «схеми» – очільнику комерційної структури, через яку фігуранти виводили бюджетні кошти у тінь.

Їх злочинні дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі керівника комерційної структури затримано у Києві. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Відповідно до вчинених злочинів підозру отримав колишній помічник керівника державної компанії-підрядника та його спільник – особа, яка надала власні реквізити для обготівковування викрадених грошей.

Також заочні підозри отримали екскерівник державної компанії-підрядника та його головний бухгалтер, які переховуються за кордоном.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.