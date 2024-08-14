На Херсонщині росіяни поцілили у об'єкт критичної інфраструктури, навчальний та медзаклад

Через російські обстріли поранені шестеро цивільних.

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Упродовж доби росіяни атакували 17 населених пунктів Херсонщини. Через російські обстріли поранені шестеро цивільних.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Черешеньки, Садове, Михайлівка, Антонівка, Червоний Маяк, Тараса Шевченка, Томарине, Берислав, Велетенське, Музиківка, Дніпровське, Зимівник, Білозерка, Золота Балка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, навчальний та медичний заклади, фермерське господарство, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили газопровід, господарські споруди, приватні автомобілі, автобус та сільгосптехніку.

Минулої доби унаслідок обстрілів росіян на Херсонщині загинула людина, ще 17 дістали поранення.