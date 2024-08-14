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​Сили оборони ліквідували 1240 окупантів упродовж доби

Російська армія втратила 57 артилерійських систем, 21 танк та 7 одиниць спецтехніки.

​Сили оборони ліквідували 1240 окупантів упродовж доби
Український спецпризначенець
Фото: 8 полк спеціального призначення

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1240 окупантів. Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 594 400 солдатів.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 594 400 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 8476 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16402 (+17) од,
  • артилерійських систем –  16821 (+57) од,
  • РСЗВ – 1151 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 921 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13548 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2426 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22710 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2813 (+7).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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