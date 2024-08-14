​Сили оборони ліквідували 1240 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1240 окупантів. Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 594 400 солдатів.

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