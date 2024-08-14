Три російських регіони зазнали масованої атаки БПЛА

У Воронезькій, Курській та Липецькій областях Росії місцева влада повідомила про повітряну загрозу. Лунали вибухи, пов'язані з роботою ударних безпілотників.

У Воронежі гучні звуки чули ще до оголошення тривоги. Ймовірно, атака була спрямована на аеродром "Балтимор", з якого росіяни активно завдають ударів по Україні ракетами та бомбами. Також дрони були зафіксовані і в Борисоглібську, де розміщене льотне училище та ще один аеродром.

У Курській області, окрім БПЛА, були запущені й ракети. Місцевий губернатор стверджує, що ППО збила чотири засоби ураження. Вибухи чули у Курчатові, де розташована Курська АЕС.

У Липецькій області оголосили найвищий, червоний рівень небезпеки.