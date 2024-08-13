За день на Покровському напрямку відбулось майже 50 боєзіткнень

Також більше 10 боєзіткнень за день відбулось на Харківському та Лиманському напрямках.

Станом на 22:00 13 серпня відбулося 111 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного (2 ракети), 63 авіаційних удари (зокрема, задіяв 83 КАБи) та 489 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2760 обстрілів позицій наших військ. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів окупації української території та виснажують бойовий потенціал ворога.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку російські терористи 12 разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Глибокого, Липців, Тихого і Вовчанська. Біля останнього тривають боєзіткнення. Попередньо, за сьогодні наші воїни знешкодили 128 окупантів, знищили шість танків, дві одиниці спецтехніки і сім автомобілів. Ще один танк, чотири артсистеми і чотири бойових бронемашини значно пошкоджено. Підрахунок триває.

Двічі ворог атакував на Куп’янському напрямку. Безуспішно намагався просунутись у бік Синьківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку за день російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Терни, Невське, Макіївка, а також у Серебрянському лісі. Два з цих боєзіткнень ще не завершено. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку наші війська звели нанівець п’ять спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського і Спірного. Окупанти зазнали втрат.

На Краматорському напрямку завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру і Білої гори. Окрім того, триває ще одне боєзіткнення. Ситуація під контролем наших воїнів.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували у районах Залізного і Торецька. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. П’ять атак відбито, продовжуються бойові дії у двох локаціях.

Інтенсивно продовжує атакувати противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів фіксується в районах Гродівки, Єлизаветівки, Скучного та Желанного. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 124 та поранили 192 окупанти. Знищено дві РСЗВ БМ-21 «Град», два танки, чотири автомобіля, один МТ-ЛБ та три артсистеми. Окрім того значних пошкоджень зазнали два ворожих авто, чотири одиниці артилерії, два танки та одна бойова машина піхоти.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується чотири бойових зіткнення. Терористи безуспішно намагалися просунутися в районах Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку зафіксовано шість атак противника біля Водяного і Костянтинівки. Бої продовжуються.

Противник активізувався на Придніпровському напрямку. Відбулося дев’ять ворожих штурмів. Скрізь ворог зазнав невдачі.

Сьогодні відзначимо українських воїнів з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті, а також бійців з 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського за сьогоднішнє знешкодження значної кількості загарбників.