США не залучені до жодної складової, планування чи підготовки операції у Курській області, - Держдепартамент

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель прокоментував операцію ЗСУ в Курській області РФ.
"Ми не залучені до жодної складової, планування чи підготовки цієї операції. Залишу українським військовим можливість про неї говорити", – зазначив Патель.
Він зауважив, що саме Росія веде війну проти України, в той час як Україна лише захищається від агресії РФ.
"Але наша роль і те, на чому ми зосереджені, – це підтримка здатності України себе захищати, що, на нашу думку, є здоровим глуздом, особливо коли йдеться про захист від атак та операцій, які можуть відбуватись безпосередньо неподалік від кордону", – наголосив речник Держдепартаменту.
- Заяви росіян про те, що операція України у Курській області координується Заходом – путінська пропаганда, сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
-
Американські сенатори від демократів і республіканців підтримали військову операцію України у Курській області.
-
Речниця Білого дому Каріна Жан-П'єр, коментуючи події в Курській області, нагадала, що з цієї території росіяни атакують Україну.
-
Речник Держдепартаменту повідомив, що США не отримували від України попереджень про операції в Курській області Росії.
-
Українські союзники обережні в своїх оцінках подій, але в ЄС наголошували, що Україна має право на захист.