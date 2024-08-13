США не залучені до жодної складової, планування чи підготовки операції у Курській області, - Держдепартамент

США вважають, що говорити про цю операцію мають українські військові.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель прокоментував операцію ЗСУ в Курській області РФ.

"Ми не залучені до жодної складової, планування чи підготовки цієї операції. Залишу українським військовим можливість про неї говорити", – зазначив Патель.

Він зауважив, що саме Росія веде війну проти України, в той час як Україна лише захищається від агресії РФ.

"Але наша роль і те, на чому ми зосереджені, – це підтримка здатності України себе захищати, що, на нашу думку, є здоровим глуздом, особливо коли йдеться про захист від атак та операцій, які можуть відбуватись безпосередньо неподалік від кордону", – наголосив речник Держдепартаменту.