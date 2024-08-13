У річці Сіверський Донець зафіксували найнижчий рівень води за 72 роки

Рівень води на кордоні Харківської та Донецької областей складає 116 сантиметрів над рівнем моря.

У липні фахівці Харківського регіонального гідрометцентру на кордоні з Донеччиною зафіксували найнижчий за 72 роки рівень води у річці Сіверський Донець.

Про це повідомляє “Суспільне Харків” з посиланням на Харківський регіональний гідрометцентр.

Рівень води на кордоні Харківської та Донецької областей складає 116 сантиметрів над рівнем моря. Маловоддя спостерігається по всій довжині річки.

"Починаючи з кінця лютого і по теперішній час у нас спостерігається дефіцит опадів. Воно як раз призводить до того, що наші річки входять в період маловоддя", - розповіла представниця гідрометеоцентру Людмила Озерна.

Через спеку та зниження рівня води річки менше насичуються киснем та більше цвітуть, через маловоддя можуть висохнути ставки й піти вода з колодязів, воно впливає на сільське господарство та роботу критичної інфраструктури.

"Рівень води в річці наблизився до критичного рівня, коли припиняється водозабір насосної станції Зміївської ТЕЦ. Тобто охолодження якихось приладів неможливе. Зовсім не зупинилось, тобто ми не дійшли до того рівня, коли оце катастрофа могла б бути", - зазначила Озерна.

Втім, 4 серпня поблизу Змієва пройшов дощ, який дав місячну норму опадів, і підняв рівень води у цій частині річки на 12 см. Але нижче за течією у Сіверському Донці менше води.

Маловоддя спостерігається останні 20 років, добрих високих повеней, коли наповнюються водосховища, ставки, немає.

“Весняного водопілля ми не маємо, клімат змінився і є часті посухи, високі температури, в літній період у нас небагато опадів”, - зазначила Озерна, і додала, що ще гірша ситуація в Донецькій області, де менше малих річок і більша потреба у воді для виробництва.

Наразі у гідрометцентрі не прогнозують значних дощів і не чекають підняття рівня води у Сіверському Дінці.