Кулеба розповів Боррелю деталі операції України у Курську

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою євродипломатії Жозепом Боррелем.
За словами Кулеби, йшлося про ситуацію в курську і співпрацю України та ЄС в оборонній сфері.
"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем зосередилися на кроках, направлених на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь. Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", - розповів український міністр.
Курська область. Наступ Сил оборони. Що відомо
- 6 серпня Росія заявила про прорив кордону в Курській області.
- 9 серпня проєкт Deep State повідомив, що РФ в перший день боїв у Курській області втратила контроль над декількома селами. Йдеться про Свердліково, Дар'їно і Олешню. Тоді ж Президент Зеленський відзначив результативне поповнення обмінного фонду полоненими росіянами.
- Опісля у Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ запровадили режим контртерористичної операції.
- У Центрі національного спротиву повідомляють, що російські адміністрації на окупованій території України створюють так звані молодіжні загони, які повинні вирушати на територію Курської області.
- Детальніше про розвиток подій на Курщині та сценарії розвитку подій читайте в матеріалах "Наступ Сил оборони в Курській області. Що відбувається і які сценарії розвитку подій", а також "Про операцію в Курській народній республіці".