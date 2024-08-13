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Кулеба розповів Боррелю деталі операції України у Курську

Також дипломати говорили про розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь.

Кулеба розповів Боррелю деталі операції України у Курську
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Фото: Instagram/Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою євродипломатії Жозепом Боррелем.

За словами Кулеби, йшлося про ситуацію в курську і співпрацю України та ЄС в оборонній сфері.

"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем зосередилися на кроках, направлених на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь. Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", - розповів український міністр.

Курська область. Наступ Сил оборони. Що відомо

  • 6 серпня Росія заявила про прорив кордону в Курській області. 
  • 9 серпня проєкт Deep State повідомив, що РФ в перший день боїв у Курській області втратила контроль над декількома селами. Йдеться про Свердліково, Дар'їно і Олешню. Тоді ж Президент Зеленський відзначив результативне поповнення обмінного фонду полоненими росіянами.
  • Опісля у Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ запровадили режим контртерористичної операції.
  • У Центрі національного спротиву повідомляють, що російські адміністрації на окупованій території України створюють так звані молодіжні загони, які повинні вирушати на територію Курської області. 
  • Детальніше про розвиток подій на Курщині та сценарії розвитку подій читайте в матеріалах "Наступ Сил оборони в Курській області. Що відбувається і які сценарії розвитку подій", а також "Про операцію в Курській народній республіці".
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