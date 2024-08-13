Кулеба розповів Боррелю деталі операції України у Курську

Також дипломати говорили про розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою євродипломатії Жозепом Боррелем.

За словами Кулеби, йшлося про ситуацію в курську і співпрацю України та ЄС в оборонній сфері.

"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем зосередилися на кроках, направлених на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь. Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", - розповів український міністр.

Курська область. Наступ Сил оборони. Що відомо