Армія РФ поранила літню жінку та її онука у Щербинівці Донецької області

Росіяни обстріляли селище Щербинівка на Донеччині з артилерії, унаслідок обстрілів поранені 72-річна жінка та її 16-річний онук.

Про це повідомляє "Суспільне Донбас" з посиланням на прокуратуру Донецької області.

"13 серпня 2024 року, об 11:15, військові ЗС РФ накрили артилерійським вогнем селище Щербинівка Бахмутського району. Снаряди влучили по приватному сектору, де на подвір’ї домоволодіння травмувались 72-річна жінка та її онук 16 років", — повідомили у прокуратурі.

Жінка зазнала множинних осколкових поранень й переломи ніг, підліток дістав поранення руки. Їх доставлено до лікарні.