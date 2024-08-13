Росія намагається звинуватити Україну у воєнних злочинах в Курській області, — СБУ

Росія намагається безпідставно звинуватити ЗСУ у вчиненні воєнних злочинів щодо цивільних росіян у Курській області.
Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону, пише "Суспільне".
Дехтяренко зазначив, що Служба безпеки вже фіксує спроби інсценування російськими спецслужбами у Курській області для безпідставних звинувачень українських захисників у воєнних злочинах.
"Для цього російською стороною створено й поширено різноманітні фейки та інформаційні вкиди, які не мають нічого спільного з реальністю, і таке ІПСО ворога пов’язане насамперед із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям Сил оборони. За даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до вчинення злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб потім звинуватити у їх скоєнні Україну", – зазначає речник СБУ.
За словами спікера Служби безпеки, Кремлю не вдасться дискредитувати Україну, яка має стійку репутацію дотримання правил і звичаїв війни.
"СБУ попереджає, що такі спроби є марними, вони не впливають на дії Сил оборони України, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави. Тому, що Україна довела всьому світу, що чітко дотримується правил і звичаїв ведення війни. І це стосується як поводження з військовополоненими РФ, так і цивільного населення. Українські дії неухильно наближають перемогу України, і жодні ворожі ІПСО не стануть цьому на заваді", — додав Дехтяренко.
Курська область. Наступ Сил оборони. Що відомо
- 6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області.
- 9 серпня проєкт Deep State повідомив, що РФ в перший день боїв у Курській області втратила контроль над декількома селами. Йдеться про Свердліково, Дар'їно і Олешню. Тоді ж Президент Зеленський відзначив результативне поповнення обмінного фонду полоненими росіянами.
- Вчора стало відомо, що у Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ запроваджили режим контртерористичної операції.
- 11 серпня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що операція продовжується, але не уточнив подробиць.
- У Центрі національного спротиву повідомляють, що російські адміністрації на окупованій території України створюють так звані молодіжні загони, які повинні вирушати на територію Курської області.
- Детальніше про наступ ЗСУ на Курську область РФ та сценарії розвитку подій читайте в матеріалі "Наступ Сил оборони в Курській області. Що відбувається і які сценарії розвитку подій".