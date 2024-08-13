Росія намагається звинуватити Україну у воєнних злочинах в Курській області, — СБУ

Росія намагається безпідставно звинуватити ЗСУ у вчиненні воєнних злочинів щодо цивільних росіян у Курській області.

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону, пише "Суспільне".

Дехтяренко зазначив, що Служба безпеки вже фіксує спроби інсценування російськими спецслужбами у Курській області для безпідставних звинувачень українських захисників у воєнних злочинах.

"Для цього російською стороною створено й поширено різноманітні фейки та інформаційні вкиди, які не мають нічого спільного з реальністю, і таке ІПСО ворога пов’язане насамперед із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям Сил оборони. За даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до вчинення злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб потім звинуватити у їх скоєнні Україну", – зазначає речник СБУ.

За словами спікера Служби безпеки, Кремлю не вдасться дискредитувати Україну, яка має стійку репутацію дотримання правил і звичаїв війни.

"СБУ попереджає, що такі спроби є марними, вони не впливають на дії Сил оборони України, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави. Тому, що Україна довела всьому світу, що чітко дотримується правил і звичаїв ведення війни. І це стосується як поводження з військовополоненими РФ, так і цивільного населення. Українські дії неухильно наближають перемогу України, і жодні ворожі ІПСО не стануть цьому на заваді", — додав Дехтяренко.

Курська область. Наступ Сил оборони. Що відомо