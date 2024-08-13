Російський флот тренували завдавати удари по об’єктах у Західній Європі ракетами з ядерними боєголовками, ‒ FT

Москва ще до повномасштабного вторгнення в Україну підготувала для своїх офіцерів презентацію з картами, де було вказано 32 цілі на території блоку НАТО.

Росія тренувала свій флот у разі конфлікту з НАТО завдавати удари по цілях у глибині Європи, використовуючи ракети, здатні нести ядерну зброю.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на файли, отримані від західних джерел.

Москва ще до повномасштабного вторгнення в Україну підготувала для своїх офіцерів презентацію з картами, де були зображені цілі аж на західному узбережжі Франції та місті Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії, де виробляють атомні човні.

FT зазначає, що ці документи розкривають плани Росії щодо масштабних ударів по Західній Європі, передбачаючи конфлікт із Заходом, який виходить за межі кордону країни з НАТО. Файли, підготовлені між 2008 і 2014 роками, містять цілі для ракет зі звичайними або тактичними ядерними боєголовками, підкреслюючи важливість ядерних ударів на ранньому етапі конфлікту.

Презентація також показує, що Росія може розмістити ядерну зброю на надводних кораблях, підвищуючи ризики ескалації або аварій.

Також зазначено, що “висока маневреність” ВМС дозволяє завдавати “раптові і попереджувальні удари” і “масовані ракетні удари з різних напрямів”. У звіті додається, що ядерна зброя зазвичай призначена для використання “в поєднанні з іншими засобами знищення” для досягнення цілей Росії.

Як пише Financial Times, аналітики, які досліджували документи, виявили, що вони відповідають оцінці НАТО щодо ракетних ударів великої дальності з російських кораблів і ймовірної швидкої ескалації ‒ аж до ядерної атаки Росії.

32 потенційні цілі Росії на території блоку НАТО

Карти, створені для презентації, а не для оперативного використання, висвітлюють 32 цілі НАТО в Європі для військово-морських флотів Росії.

На думку аналітиків, ця вибірка була невеликою частиною “сотень, якщо не тисяч, цілей, нанесених на карту Європи”...включно з військовими цілями та цілями критичної інфраструктури”.

Здатність Росії завдавати ударів по Європі означає, що цілі по всьому континенту будуть під загрозою, як тільки її армія вступить у бій із силами НАТО в прифронтових країнах, таких як країни Балтії та Польща.

“Їхня концепція війни ‒ це тотальна війна. Вони бачать ці речі (тактичні ядерні боєголовки) як потенційно виграшну зброю. Вони захочуть ними скористатися, і вони захочуть використати їх досить швидко”, ‒ вважає Джеффрі Льюїс, професор Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Монтереї, який вивчає контроль над озброєннями.

Демонстраційний ядерний удар для залякування

Згідно зі звітом, у презентації також йдеться про можливість завдання “демонстраційного удару” ‒ підриву ядерної зброї у віддаленому районі для залякування західних країн перед фактичним конфліктом. Хоча Росія офіційно не визнала цю тактику, такий удар продемонстрував би “наявність і готовність до застосування високоточної нестратегічної ядерної зброї” і “намір застосувати ядерну зброю”.

"Вони хочуть, щоб страх перед застосуванням Росією ядерної зброї став чарівним ключем, який відкриє шлях до мовчазної згоди (покірності) з боку Заходу", ‒ каже колишній директор Центру НАТО з контролю над озброєннями Вільям Альберк.

Фабіан Гоффманн, науковий співробітник Університету Осло, який спеціалізується на ядерній політиці, сказав The Financial Times, що комбінація ядерних і звичайних ударів, описана в презентації, служить попередженням супротивникам щодо необхідності вступати в переговори в міру ескалації напруженості.

За оцінками НАТО, країни-члени мають менше 5% потужностей ППО, необхідних для захисту східного флангу альянсу від повномасштабної атаки Росії. У червні Путін заявив, що Європа буде “більш-менш беззахисною” перед російськими ракетними ударами.

“Нещодавні навчання за наказом Путіна, включно зі завантаженням радянських протикорабельних ракет P-270 з ядерними боєголовками на корвет типу “Тарантул” у Калінінграді, свідчать про те, що витік документів відображає поточну російську військову доктрину”, ‒ підкреслює Financial Times.