У Міненерго заявили, що окупанти не допустили експертів МАГАТЕ всередину градирні ЗАЕС, де була пожежа

У міністерстві зазначили, що наразі МАГАТЕ не зробило остаточного висновку щодо обставин загоряння на градирні.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону заявив, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не отримали від росіян доступу всередину градирні на Запорізькій атомній електростанції, де сталася пожежа, передає Укрінформ.

Він зазначив, що представники МАГАТЕ змогли провести огляд градирні, радіаційний моніторинг.

"Після проведеного огляду експерти попросили доступ безпосередньо в середину градирні на рівень розподілу водяних форсунок, де, за їхніми припущеннями, могло бути певне пошкодження. Але доступу туди експерти не отримали", - повідомив Колісник.

Він наголосив, що наразі МАГАТЕ не зробило остаточного висновку щодо обставин загоряння на градирні.