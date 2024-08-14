Уночі та вранці Росія атакувала енергетику на півдні і півночі України

Уночі та вранці російська армія атакувала енергетичні об’єкти на півночі і півдні України.
Відключення електроенергії на сьогодні не планують, але споживання поступово зростає у зв’язку з потеплінням у південних областях. В Укренерго закликали споживати електроенергію ощадливо.
“Сьогодні вранці росіяни обстріляли енергооб’єкт «Укренерго» у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні, знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. На ранок енергоживлення всіх споживачів відновлене”, – повідомили в компанії.
Сьогоднішнє ранкове споживання по країні на один відсоток нижче, ніж учора. Це пов’язано з прохолоднішою ніччю.
13 серпня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він на 2,4% вищим, ніж у понеділок. Це – значне зростання споживання, для покриття якого необхідне включення додаткового блока теплової електростанції. В Укренерго нагадали, що система все ще оговтується після масованих ворожих атак, і закликали зменшити споживання у пікові години з 17:00 до 22:00.
Учора на запит НЕК “Укренерго” Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини. Експорт не відбувається і не передбачається.
Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 492 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській областях.
- Про атаку на інфраструктурні об'єкти сьогодні повідомляли Житомирська і Чернігівська області.
- Обмеження електропостачання для побутових споживачів в Україні повернулося в травні, після декількох прицільних ворожих атак проти енергетики. Графіки діяли майже щодня аж до кінця липня. Після повернення з ремонту блоків АЕС ситуація в енергосистемі покращилася.