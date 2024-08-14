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На світанку ворог атакував Херсон. Серед поранених – дитина

Загалом сьогодні вранці в області постраждало шестеро цивільних.

На світанку ворог атакував Херсон. Серед поранених – дитина
Росія вдарила по Херсону, фото ілюстративне
Фото: скріншот

З самого ранку російська війська бʼють по Херсону та передмістю. Як пише начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, близько 6:00 під ворожий удар у місті потрапило троє людей, які перебували в будинку. Це 39-річна жінка та її 15-річна донька, а також 41-річний чоловік. 

Дитину з мамою шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також поранена спина. Херсонцю надали медичну допомогу на місці. 

О пʼятій ранку російські війська атакували й Кіндійку. Били по людських оселях, через що постраждали двоє людей. Бригада “швидкої” доставила до лікарні 49-річну жінку та 58-річного чоловіка. У них – контузії, вибухові травми та уламкові поранення. 

Крім цього, до лікарні звернувся 59-річний житель Антонівки, який через ворожий обстріл дістав уламкове поранення передпліччя та гомілки.

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