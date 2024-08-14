Армія РФ здійснила понад 500 атак на Запорізьку область

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Упродовж доби окупанти 510 разів били по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Білогір'ю.

323 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. 9 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

175 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У запорізькій ОВА розповіли, скільки приватних будинків знищено через повномасшабне вторгнення Росії.