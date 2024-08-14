Армія РФ здійснила понад 500 атак на Запорізьку область

Упродовж доби окупанти 510 разів били по 8 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Білогір'ю.
323 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. 9 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
175 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
У запорізькій ОВА розповіли, скільки приватних будинків знищено через повномасшабне вторгнення Росії.