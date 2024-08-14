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Bloomberg: Втрати росіян рекордні, є ризик мобілізації

Курська операція підкреслила кадрові проблеми окупантів.

Bloomberg: Втрати росіян рекордні, є ризик мобілізації
Фото: EPA/UPG

Агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела у Кремлі та міністерстві оборони Росії стверджує, що армія окупантів не встигає набирати поповнення, щоб компенсувати втрати, які наразі є рекордними з початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

Попри те, що влада підіймає виплати за підписання контрактів, третина квот регіонів щодо залучення до армії-вбивці так і не виконуються. Курська операція Збройних Сил України лише підкреслила кадрову нестачу у російському війську. "Про захоплення Києва чи інших великих міст вже не йдеться, бо немає людського ресурсу", - говорять на правах анонімності джерела. 

За словами двох із трьох інформаторів Bloomberg, у Кремлі розглядають варіант оголошення нової мобілізації. Влада хоче подати це як "ротацію, щоб дати відпочити військам на фронті". Ймовірно, що ухвалення цього рішення може статися ще до завершення 2024 року.

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