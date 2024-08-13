Головне за вівторок, 13 серпня: 111 боєзіткнень, операція в Курській області

Бойові дії на Донеччині, 111 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ДТП з автобусом із дітьми на Хмельниччині. Яким запам’ятається 902-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 серпня відбулося 111 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного (2 ракети), 63 авіаційних ударів (зокрема задіяв 83 КАБи) та 489 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2760 обстрілів позицій наших військ. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів окупації української території та виснажують бойовий потенціал ворога.

Інтенсивно продовжує атакувати противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів фіксується в районах Гродівки, Єлизаветівки, Скучного та Желанного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 серпня – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському, що наразі під контролем українських Сил оборони перебуває 74 населені пункти Курської області РФ. Триває підготовка наступних кроків.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах. "Постійно на зв’язку з головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється", – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, взятих під контроль населених пунктах нині проходять перевірки і стабілізаційні заходи, триває розробка гуманітарних рішень для цих територій.

Докладніше – в новині.

Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати собі території Курської області й не прагне захоплювати чуже. Речник МЗС України Георгій Тихий пояснив, що операція української армії на цій території покликана, зокрема, убезпечити цивільне населення в прикордонних районах, які зазнавали обстрілів з території Курської області, а також вона ускладнює росіянам ведення бойових дій на фронті в Україні.

Тихий нагадав, що лише від початку літа росіяни понад 2000 разів били по Сумській області з території Курської області. Відповідати на ці удари далекобійною західною зброєю Україна не має права.

"На жаль, Україна не може завдавати удари наявною далекобійною зброєю, щоб захиститися від цього терору, немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо, тому є потреба за допомогою Збройних сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів", – сказав Тихий.

Речник міністерства додав, що курська операція не дозволяє окупантам перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область і ускладнює ворожу логістику.

"Це Росія принесла війну в Україну, і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, тим швидше припиняться українські рейди на територію Росії. А поки Путін війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді", – додав він.

За словами Тихого, міжнародні партнери України відреагували на рейд у Курській області "нейтрально і стримано".

Росія намагається безпідставно звинуватити ЗСУ у вчиненні воєнних злочинів щодо цивільних росіян у Курській області, повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону.

Дехтяренко зазначив, що Служба безпеки вже фіксує спроби інсценування російськими спецслужбами у Курській області для безпідставних звинувачень українських захисників у воєнних злочинах.

Подробиці – в новині.

На Хмельниччині поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса з дітьми.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 серпня, о 07:45 годині на автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

Водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до с. Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі перебувало 23 особи, з яких 19 дітей, двоє дорослих, які супроводжували групу, та два водії.

Внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. 16 дітей доставлено медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса у важкому стані в реанімації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!