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Міністр оборони Литви: через українську боротьбу Росії треба відводити війська з Калінінграда

У Литві називають це “демілітаризацією” Калінінграда.

Міністр оборони Литви: через українську боротьбу Росії треба відводити війська з Калінінграда
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас
Фото: EPA/UPG

Не чутно, щоб Україна в Курській області Росії перетинала які-небудь червоні лінії, вважає міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Про це повідомляє “Суспільне”.

"Я кажу литовському народу: «Ви подивіться, як українці за вас борються, тому що через їхню боротьбу їм [Росії] треба відводити війська з Калінінграда». Ми навіть називаємо це «демілітаризацією» Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", – зазначив міністр оборони Литви.

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Лаурінас Кащюнас наголосив, що операція ЗСУ в Курській області підтримала моральний дух не лише України, а й литовського суспільства, отже литовці хочуть ще більше підтримувати українців.

Міністр оборони Литви повідомив, що його країна лобіює надання Україні дозволу на використання Україною засобів дальнього ураження на території Росії. 

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