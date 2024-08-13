Міністр оборони Литви: через українську боротьбу Росії треба відводити війська з Калінінграда

Не чутно, щоб Україна в Курській області Росії перетинала які-небудь червоні лінії, вважає міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Про це повідомляє “Суспільне”.

"Я кажу литовському народу: «Ви подивіться, як українці за вас борються, тому що через їхню боротьбу їм [Росії] треба відводити війська з Калінінграда». Ми навіть називаємо це «демілітаризацією» Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", – зазначив міністр оборони Литви.

Лаурінас Кащюнас наголосив, що операція ЗСУ в Курській області підтримала моральний дух не лише України, а й литовського суспільства, отже литовці хочуть ще більше підтримувати українців.

Міністр оборони Литви повідомив, що його країна лобіює надання Україні дозволу на використання Україною засобів дальнього ураження на території Росії.