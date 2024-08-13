Зеленський: сотні російських військових в Курській області здалися в полон

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський заявив, що вже сотні російських військових у Курській області здалися в полон і вони отримують гуманне ставлення. Українці довели, що здатні захищати свою незалежність.

"Збільшуємо територію активних дій. Головком доповідав, що наші сили контролюють 74 населених пункти в Курській області. Дякую кожному солдату, кожному командиру, які це забезпечують. Знову дякую і всім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд. Це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здалися в полон і всі вони отримують гуманне ставлення. Такого ставлення вони навіть у їхній же російській армії не мали", — зазначив Зеленський під час звернення.

Президент наголосив, що українці довели, що здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність.

"Зараз ми зробили так само – ми знову довели, що в будь-якій ситуації ми, українці здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на сто відсотків використати наші досягнення. Так і буде. Зберігаємо увагу до кожного напрямку захисту нашої держави. До всіх фронтових напрямків. Донеччина – Покровський, Торецький, Краматорський. Харківщина. Південь. Окрема увага – Курській області, а отже, – захисту всіх наших прикордонних громад поруч. Що більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, то ближче буде мир для нашої держави та справжня безпека. Російська держава повинна відповідати за те, що вона наробила. І вона відповідає", — наголосив президент.