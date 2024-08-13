ЦПД: росіяни можуть готувати провокацію з хімічною зброєю

Також Росія може готувати на Курщині провокацію з жертвами серед цивільних.

Росіяни можуть готувати провокацію з хімічною зброєю, адже саме зараз Кремлівська пропаганда поширює повідомлення про начебто використання Україною таких озброєнь. Окрім того, Кремль готує провокації з цивільними в Курській області.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Зазначається, що пропаганда РФ почала активно продукувати фейки щодо нібито планів Сил оборони України використати заборонене озброєння.

За словами Коваленка, такі дії російської пропаганди свідчать про підготовку російськими спецслужбами провокацій для звинувачення України.

"Росіяни можуть готувати провокацію з хімічною зброєю, оскільки повідомлення про начебто використання Україною таких озброєнь вони поширюють саме зараз", – пнаголосив Коваленко.

Також офіцер додає, що "Україна не використовує забороненого озброєння, діє цивілізовано, захищає цивільних росіян у Курській області від російських обстрілів".

"Росії потрібні жертви з числа їхніх цивільних, щоб звинуватити Україну. Тому вони готові вбити власних людей, як це вже робила ФСБ руками ІДІЛ в "Крокус Сіті Холл", – додає керівник ЦПД.

Через брак реальних доказів, оскільки жодного насильства немає, зараз росіяни акцентують увагу на історії буцімто розстріляної вагітної жінки, використовуючи ту саму стратегію, що і в 2014 році – на початку вторгнення в Донецьку та Луганську області.

"Зараз Росія задіює креативні агентства та театральні студії, які фінансуються по закритих статтях міноборони РФ для виробництва контенту з нібито «окупованих Україною територій".

Раніше фіксувалися поширення фейкових відеоматеріалів за участі буцімто українських військових. До виробництва таких відео була причетна студія "Крылья", пов'язана з міноборони РФ.