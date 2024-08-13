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Молдова заявила, що не розміщуватиме на своїй території винищувачі F-16 для України

Так молдовське МЗС спростувало новий фейк Кремля.

Молдова заявила, що не розміщуватиме на своїй території винищувачі F-16 для України
F-16
Фото: ОПУ

Міністерство закордонних справ Молдови заявило 13 серпня, що Кишинів не планує розміщувати на своїй території винищувачі для України, передає The Guardian.

Так МЗС відреагувало на інформацію російського міністерства про те, що F-16 начебто базуватимуться на молдовській території.

"Молдова не розміщує і не розміщуватиме на своїй території зброю та військову техніку, зокрема, літаки, призначені для України", - йдеться у заяві молдовського відомства.

Молдова також рекомендувала росіянам отримувати інформацію з офіційних джерел.

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