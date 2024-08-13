Кірбі заявив про можливі атаки Ірану на Ізраїль вже цього тижня

Іран може здійснити “значні” атаки на Ізраїль вже “цього тижня”. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише DW.

“Ми повинні бути готові… до серії значних атак”, ‒ сказав він журналістам.

Кірбі додав, що Вашингтон погоджується з оцінкою Ізраїлю про те, що такий крок “може бути цього тижня”.

Координатор Білого дому зробив ремарку після телефонних перемовин президента США Джо Байдена з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, під час яких обговорили перспективу припинення вогню у Смузі Гази та шляхи деескалації напруженості на Близькому Сході.

Вчора політики оприлюднили спільну заяву, закликавши Іран відмовитися від своїх постійних погроз напасти на Ізраїль. На переговорах також йшлося про “серйозні наслідки для регіональної безпеки, якщо такий напад відбудеться".