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Байден обговорив з європейськими союзниками напруженість на Близькому Сході

Лідери 5 країн висловили підтримку Ізраїлю проти будь-якої загрози з боку Ірану.

Байден обговорив з європейськими союзниками напруженість на Близькому Сході
Президент США Джо Байден виступає після підписання законів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

Президент США Джо Байден провів розмови з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії щодо деескалації на Близькому Сході та припинення вогню в Смузі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Лідери п'яти країн заявили, що підтримують заклик США, Катару та Єгипту відновити переговори про припинення вогню в Газі, щоб укласти угоду якнайшвидше.

Також вони підкреслили, що “більше не можна втрачати часу”.

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Лідери країн висловили підтримку Ізраїлю проти будь-якої загрози з боку Ірану. Водночас вони закликали до розподілу та доставки допомоги в Газу.

  • Ізраїль закликав жителів північного району міста Хан-Юніс на півдні Смуги Гази негайно залишити його перед новою військовою операцією у цьому регіоні.
  • Президент Ірану Масуд Пезешкіян вважає, що США і Європа повинні закликати Ізраїль прийняти припинення вогню у Смузі Гази, щоб зменшити напруженість на Близькому Сході.
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