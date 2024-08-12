У Росії різко зросла кількість справ, які відкрили проти дезертирів

На кінець липня їхня кількість перевищила показники всього 2023 року.

У Росії різко зросла кількість кримінальних справ, які стосуються дезертирства, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російське видання "Медіазона".

Про це свідчать дані судової статистики. Наприклад, станом на кінець липня кількість справ перевищила показники всього 2023 року: минулого місяця суди отримали 5204 такі справи, а у 2023-му налічувалося всього 5096.

Кількість випадків втечі з російської армії зростає щомісяця. Наприклад, у травні 2024 року кількість справ становила майже тисячу.

Починаючи з 2022 року до російських військових судів надійшли понад десять тисяч кримінальних справ про відмову від служби.