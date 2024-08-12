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У Росії різко зросла кількість справ, які відкрили проти дезертирів

На кінець липня їхня кількість перевищила показники всього 2023 року.

У Росії різко зросла кількість справ, які відкрили проти дезертирів
російська армія
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У Росії різко зросла кількість кримінальних справ, які стосуються дезертирства, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російське видання "Медіазона".

Про це свідчать дані судової статистики. Наприклад, станом на кінець липня кількість справ перевищила показники всього 2023 року: минулого місяця суди отримали 5204 такі справи, а у 2023-му налічувалося всього 5096. 

Кількість випадків втечі з російської армії зростає щомісяця. Наприклад, у травні 2024 року кількість справ становила майже тисячу.

Починаючи з 2022 року до російських військових судів надійшли понад десять тисяч  кримінальних справ про відмову від служби. 

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