До Києва прибула делегація сенаторів США

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем пріоритетні потреби у відновленні України.

Про це він повідомив у Telegram.

"Радий вітати у Києві американських сенаторів та друзів України Ліндсі Грема (Республіканська партія) та Річарда Блументаля (Демократична партія). Зазначив, що продовження двопартійної підтримки США важливе й надалі. Подякував за голосування у Сенаті важливих для України ініціатив. Озвучив наші потреби в посиленні ППО. Перші літаки F-16 вже в Україні, і тут надзвичайно цінна допомога США в навчанні українських пілотів", - написав Шмигаль.

Він також поінформував також сенаторів про наші пріоритети, зокрема - щодо імплементації реформ.

"Вдячні за допомогу США у відновленні української енергетики. Серед головних викликів сьогодні — підготовка до опалювального сезону. Відновлюємо зруйноване та децентралізуємо нашу енергосистему, аби зробити її менш вразливою до атак Росії", - зазначив український прем'єр.

Окрему увагу співрозмовники приділили замороженим російським активам.

"Важливо їх повністю конфіскувати та направити кошти на нагальні потреби України й нашу відбудову. Ми також закликаємо американський бізнес інвестувати в пріоритетні галузі, що сприятиме довгостроковому відновленню й зростанню української економіки", - наголосив Шмигаль.