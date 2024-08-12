Макрон, Шольц і Стармер опублікували заклик до Ірану і союзників утриматися від атак проти Ізраїлю: "Будете відповідати"

Лідери Великої Британії, Німеччини і Франції закликали Іран утриматися від атак проти Ізраїлю.

У їхній спільній заяві вони наголосили, що бої повинні негайно припинитися, а всі заручники, утримувані ХАМАСом, мають бути звільненні. Також вони підкреслили, що народ Гази потребує термінової і безперешкодної доставки і розподілу допомоги.

Очільники Британії, Франції й Німеччини привітали зусилля США, Катару та Єгипту щодо зменшення напруженості у війні на Близькому Сході.

"Ми глибоко стурбовані підвищенням напруженості в регіоні та єдині в нашій прихильності до деескалації та регіональної стабільності. У цьому контексті, зокрема, ми закликаємо Іран та його союзників утримуватися від атак, які призведуть до подальшої ескалації регіональної напруженості та поставлять під загрозу можливість домовитися про припинення вогню та звільнення заручників. Вони відповідатимуть за дії, які ставлять під загрозу цю можливість для миру та стабільності. Жодна країна чи нація не виграє від подальшої ескалації на Близькому Сході", – йдеться у заяві французького президента Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

США тим часом перебазовують свій атомний підводний човен.

"Міністр оборони Остін підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів вжити всіх можливих кроків для захисту Ізраїлю та відзначив посилення військової позиції та можливостей США на Близькому Сході у світлі ескалації регіональної напруженості. Підкріплюючи це зобов'язання, міністр Остін наказав авіаносній ударній групі USS ABRAHAM LINCOLN, оснащеній винищувачами F-35C, прискорити свій транзит до зони відповідальності Центрального командування, додавши до можливостей, які вже надає авіаносна ударна група USS THEODORE ROOSEVELT. Крім того, міністр наказав відправити підводний човен з керованими ракетами USS Georgia (SSGN 729) у район Центрального командування", – повідомили в Міноборони Штатів.