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Кір Стармер скасував відпустку через можливі нові заворушення у Великобританії

Стармер мав проводити час зі своєю родиною на континенті.

Кір Стармер скасував відпустку через можливі нові заворушення у Великобританії
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який вступив на посаду на початку липня, скасував свою відпустку через побоювання нових заворушень у країні.

Про це пише Politico.

Стармер мав проводити час зі своєю родиною на континенті, але він вирішив відмовитися від літньої відпустки та працювати на Даунінг-стріт,10 і в офіційному заміському будинку прем'єр-міністра.

Стармер заявив, що влада повинна залишатися у «високій готовності», бо, імовірно, заворушення  можуть знову виникнути. 

Заворушення та спалахи насильства проти мігрантів почалися після того, як 17-річного хлопця, який зарізав трьох дівчат у Саутпорті, помилково ідентифікували в соціальних мережах як імігранта. Бурхливі протести поширилися по всій Англії.

Уряд Великої Британії впровадив жорсткі заходи для припинення заворушень і прискорення судових процедур для засудження або ув’язнення учасників заворушень. 

Після масових акцій непокори антиісламського характеру британці у великих містах влаштували "контрпротести", під час яких засудили ультраправу ідеологію та висловили підтримку мігрантам.

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