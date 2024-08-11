Пожежники борються з двома лісовими пожежами поблизу грецької столиці ‒ міста Афіни, пише Reuters.
Вогонь гасять понад 200 пожежників, полум’я розпалює сильний вітер і висока температура.
Мешканцям двох районів поблизу столиці наказали евакуюватися.
Поблизу міста Варнаваc, приблизно за 35 км на північ від Афін, понад 190 пожежників намагалися локалізувати вогонь, який охопив будинки. Їх підтримували 40 вантажівок, 11 гідробомбардувальників і 5 гелікоптерів.
Пожежні бригади також ліквідовували полум’я у лісистій місцевості поблизу міста Мегара, на захід від Афін.
Через пожежі над частинами Афін зійшов густий коричневий дим.
Кілька інших регіонів Греції також є у стані підвищеної готовності через небезпеку пожеж сьогодні і завтра.
- У всій країні цього літа спалахнули сотні лісових пожеж, червень і липень були найспекотнішими за всю історію спостережень після найтеплішої зими. Як і в інших країнах Середземномор’я, вчені пов’язують дедалі спекотнішу суху погоду у Греції зі зміною клімату.