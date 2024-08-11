Лісова пожежа вирує біля грецького міста Варнаваc, за 35 км на північ від Афін. 11 серпня 2024 року

Пожежники борються з двома лісовими пожежами поблизу грецької столиці ‒ міста Афіни, пише Reuters.

Вогонь гасять понад 200 пожежників, полум’я розпалює сильний вітер і висока температура.

Мешканцям двох районів поблизу столиці наказали евакуюватися.

Поблизу міста Варнаваc, приблизно за 35 км на північ від Афін, понад 190 пожежників намагалися локалізувати вогонь, який охопив будинки. Їх підтримували 40 вантажівок, 11 гідробомбардувальників і 5 гелікоптерів.

Пожежні бригади також ліквідовували полум’я у лісистій місцевості поблизу міста Мегара, на захід від Афін.

Через пожежі над частинами Афін зійшов густий коричневий дим.

Кілька інших регіонів Греції також є у стані підвищеної готовності через небезпеку пожеж сьогодні і завтра.