Філіппіни поскаржилися на чергову провокацію Китаю у водах Південно-Китайського моря

Два китайські літаки скинули сигнальні ракети та виконали небезпечні маневри, поки патруль ВПС Філіппін перебував над мілиною Скарборо у Південно-Китайському морі.

Про це заявив командувач збройними силами Філіппін Ромео Браунер, пише Bloomberg.

"Інцидент становив загрозу для літака ВПС Філіппін та його екіпажу, втрутився в законні польоти в повітряному просторі в межах суверенітету та юрисдикції Філіппін, а також суперечив міжнародному праву та нормам, що регулюють безпеку авіації" – сказав головнокомандувач філіппінських військ.

Цей інцидент став черговим проявом напруженості у відносинах між Манілою та Пекіном, човни яких часто зіштовхуються в спірних водах Південно-Китайського моря.

Китай претендує на майже все Південно-Китайське море, що суперечить позиціям деяких сусідніх країн.

Китай використовує водомети, щоб зірвати філіппінську місію з поповнення запасів для солдатів, які охороняють аванпост азійської острівної країни − старий американський військовий корабель у Південнокитайському морі. Судно часів Другої світової війни навмисно сіло на риф у 1999 році, щоб зміцнити територіальні претензії Філіппін.

Китай, який вважає майже все Південнокитайське море своїм володінням, звинуватив Філіппіни у зазіханні на його територію та заявив, що вжив необхідних заходів проти суден.