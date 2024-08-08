Україна працює над офіційним визнанням Китаєм територіальної цілісності України, - Єрмак

Поки такі заявили робились на рівні спецпредставника і посла Китаю в Україні.

Китай є державою, яка має вплив на Росію, і з нею потрібно працювати попри її роль у війні з Україною. Таку думку висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю “Європейській правді”.

“Ми не говоримо сьогодні про те, що все добре. Ми говоримо тільки про те, що Китай точно має величезний вплив на Росію”, - зазначив Єрмак.

При цьому він підтвердив, що в офіційних заявах МЗС Китаю - після зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з китайським колегою Ван Ї - була відсутня теза про підтримку територіальної цілісності України.

“Це так. Цього не було. Але можу сказати, що під час участі спеціального представника (Китаю - ред.) в Джедді (на зустрічах радників з нацбезпеки та політичних радників в рамках Формули миру. - Ред.), він про це говорив. Іноді ця риторика відрізняється. … Але навіть на рівні робочих груп, коли брав участь посол Китаю, вони говорили про те, що підтримують територіальну цілісність (України. - ред.). Вони дуже різними шляхами передають ці меседжі. Я це чув, я вам сказав, де. Але ви праві, що в офіційних заявах після зустрічі міністрів я теж цього не побачив. Треба працювати”, - зазначив Єрмак.

Він висловив упевненість, що у цій ситуації має відбуватися “щоденна робота”.

“Я реаліст, я не літаю у хмарах, але я вірю, що потужна щоденна робота, роз’яснення, знаходження якихось спільних речей, цікавих речей. Це відбувається не тільки з Китаєм. Це відбувається з Індією, ми маємо певний прогрес. Я думаю, що у майбутньому ви побачите деякі результати. Це треба робити з Бразилією. Це робота, яка приводить до результату”, - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв про те, що не хоче бачити Китай посередником між Україною та Росією у ймовірних переговорах.