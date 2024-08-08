Перевізник заявив, що призупиняє свої послуги з кінця жовтня принаймні до листопада наступного року.

Британська авіакомпанія British Airways припиняє польоти до Пекіна через заборону на польоти над РФ. Перевізник заявив, що призупиняє свої послуги з кінця жовтня принаймні до листопада наступного року.

Про це пише Sky News.

Причиною такого рішення є слабкий попит на рейси через заборону на польоти британських літаків над повітряним простором Росії , що призвело до довшого часу подорожі на деяких маршрутах.

Управління цивільної авіації Росії запровадило обмеження в лютому 2022 року у відповідь на заборону Британією авіакомпанії "Аерофлот" в рамках санкцій, пов'язаних з війною в Україні.

Компанія може з часом відновити польоти до Пекіна та переглядатиме своє поточне рішення. Щоденні рейси до Шанхаю та Гонконгу продовжуються.

Перевізник повідомив, що постраждалим клієнтам, які вже забронювали квитки для подорожі за маршрутом, буде запропоновано повне відшкодування.

У квітні 2022 року 21 авіакомпанія окупантів потрапила до "чорного списку" Євросоюзу.