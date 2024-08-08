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Обговорили розширення ініціативи: Кулеба поговорив з норвезьким колегою про коаліцію винищувачів

Норвегія – одна з держав, яка зобов'язалася підтримати Україну наданням F-16. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із головою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде наступні кроки з залучення нових країн до імплементації формули миру. 

Також він подякував Норвегії за участь у коаліції винищувачів F-16. Про це йдеться в акаунті Кулеби в X (раніше Twitter).

"Ми обговорили розширення цієї ініціативи", – додав він. 

  • На початку липня уряд Норвегії повідомив про рішення надати Україні шість винищувачів F-16 до кінця року. 
  • 4 серпня Україна офіційно підтвердила отримання винищувачів без вказання країни-надавача. Коаліція винищувачів об'єднує, крім Норвегії, Данію і Нідерланди. Дозвіл на передачу американських літаків українцям надали США. 
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