Обговорили розширення ініціативи: Кулеба поговорив з норвезьким колегою про коаліцію винищувачів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із головою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде наступні кроки з залучення нових країн до імплементації формули миру.
Також він подякував Норвегії за участь у коаліції винищувачів F-16. Про це йдеться в акаунті Кулеби в X (раніше Twitter).
"Ми обговорили розширення цієї ініціативи", – додав він.
- На початку липня уряд Норвегії повідомив про рішення надати Україні шість винищувачів F-16 до кінця року.
- 4 серпня Україна офіційно підтвердила отримання винищувачів без вказання країни-надавача. Коаліція винищувачів об'єднує, крім Норвегії, Данію і Нідерланди. Дозвіл на передачу американських літаків українцям надали США.