Обговорили розширення ініціативи: Кулеба поговорив з норвезьким колегою про коаліцію винищувачів

Норвегія – одна з держав, яка зобов'язалася підтримати Україну наданням F-16.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із головою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде наступні кроки з залучення нових країн до імплементації формули миру.

Також він подякував Норвегії за участь у коаліції винищувачів F-16. Про це йдеться в акаунті Кулеби в X (раніше Twitter).

"Ми обговорили розширення цієї ініціативи", – додав він.