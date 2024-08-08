Каталонська поліція починає операцію з пошуку та арешту сепаратиста Карлеса Пучдемона, який сьогодні повернуся до Іспанії, пише The Guardian.

На дорогах встановлено блокпости, повідомив представник департаменту внутрішніх справ Каталонії, повідомляє Reuters.

Попри ордер на арешт, Пучдемон приїхав у столицю Каталонії Барселону після семи років самовільного вигнання. Політик виступив перед багатотисячним натовпом прихильників, які зібралися біля регіонального парламенту, розмахуючи прапорами незалежності регіону та тримаючи плакати з його зображенням.

Вчора Пучдемон оголосив, що повертається з вигнання, заявивши, що він як і раніше готовий відвідати сесію регіонального парламенту в четвер, на якій мають затвердити на посаді нового лідера Каталонії ‒ соціаліста Іллю Сальвадора.

Його арешт може затримати приведення до присяги соціалістичного уряду в Каталонії та поставити під загрозу крихкий альянс національного уряду з популістичною, ультрасепаратистською партією Пучдемона Junts, на який він покладається для законодавчої підтримки.

Будівля регіонального парламенту у центрі Барселони огороджена та оточена офіцерами поліції.

Фото: EPA/UPG Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон виступає у Барселоні. 8 серпня 2024 року

Зазначимо, радикальна група “Комітети оборони республіки” закликала своїх членів зібратися. Серед натовпу помітили високопосадовців “Junts”, зокрема спікера регіонального парламенту Жозепа Рулла.

Фото: EPA/UPG Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон виступає у Барселоні. 8 серпня 2024 року

Фото: EPA/UPG Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон виступає у Барселоні. 8 серпня 2024 року