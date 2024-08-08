МЗС прокоментувало рішення Нігеру розірвати відносини з Україною: жест солідарності з тими, хто підтримує Росію

Прихильник військової хунти з прапором Нігеру під час мітингу в Ніамеї, Нігер, 27 серпня 2023 року.

Україна взяла до уваги рішення влади Нігеру розірвати дипломатичні відносини. Українське міністерство закордонних справ вважає, що наведені у заяві про розрив відносин звинувачення на адресу України не витримують жодної критики і є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності.

На сайті МЗС повідомили, що Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права". Українська сторона вважає це рішення Нігеру жестом солідарності з тими, хто обрав шлях зближення з країною-терористом Росією.

Росія, нагадали в МЗС, понад два роки веде повномасштабну війну, скоює воєнні злочини і тероризує цивільних людей.

"Прикро, що влада Нігеру прийняла рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку", – прокоментували в зовнішньополітичному відомстві.

Розрив дипломатичних відносин з Україною

Спершу про розрив дипломатичних відносин повідомив уряд Малі – у зв'язку з нібито підтримкою дій повстанців-таурегів, які днями розгромили колону малійських військових і російських найманців так званої ПВК "Вагнера". З 2022 року у Малі при владі перебуває хунта на чолі з полковником Гоїтою. Ця влада підтримує дружні відносини з Росією. Москва допомагає хунті утримувати захоплену владу за допомогою "вагнерівців".

6 серпня, на знак солідарності з Малі, про розрив відносин повідомив Нігер.

У цій республіці торік відбувся державний переворот, владу там захопила хунта. Після цього Росія зацікавилася поглинанням у Нігері французьких уранових активів.

Розрив відносин з Україною в Нігері оголосили у той час, як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поїхав з візитами до країн Африки. Окремого посольства Україна в Нігері не мала.