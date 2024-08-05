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У Малі оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною: вважають її причетною до розгрому "Вагнера"

Влада хунти обурена. 

У Малі оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною: вважають її причетною до розгрому "Вагнера"
Лідер хунти у Малі Ассіма Гоїта
Фото: EPA/UPG

Уряд Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин із Україною у зв'язку з нібито підтримкою дій повстанців-таурегів, які днями розгромили колону малійських військових і російських найманців так званої ПВК "Вагнера". Про це йдеться в заяві малійської влади, пише Радіо Свобода

Уряд країни звинуватив Україну в підтримці "тероризму в Африці, зокрема, в Малі", в "агресії проти Малі", порушенні суверенітету країни. 

Представнику Головного управління міністерства оборони Андрію Юсову закидають визнання "причетності" Києва до знищення "вагнерівців". А українському послу в Сенегалі Юрію Пивоварову – те, що він нібито висловив таурегам підтримку. 

29 липня Юсов у ефірі телемарафону сказав, що малійські повстанці отримали певні дані, які допомогли їм провести операцію проти "вагнерівців".

Заява влади Малі
Фото: сайт влади Малі
Заява влади Малі

  • З 2022 року у Малі при владі перебуває хунта на чолі з полковником Гоїтою. Ця влада підтримує дружні відносини з Росією. Москва допомагає хунті утримувати захоплену владу за допомогою "вагнерівців". 
  • Повстанські групи на території країни діють ще з 2012 року. 
  • Дипломатичні відносини між Україною і Малі були встановлені в 1992. У МЗС України повідомляли, що діалог між країнами практично відсутній, офіційні контакти носять лише епізодичний характер. Окремого посла України в Малі немає – за сумісництвом ним був посол у Алжирі. 
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