У Малі оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною: вважають її причетною до розгрому "Вагнера"

Уряд Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин із Україною у зв'язку з нібито підтримкою дій повстанців-таурегів, які днями розгромили колону малійських військових і російських найманців так званої ПВК "Вагнера". Про це йдеться в заяві малійської влади, пише Радіо Свобода.

Уряд країни звинуватив Україну в підтримці "тероризму в Африці, зокрема, в Малі", в "агресії проти Малі", порушенні суверенітету країни.

Представнику Головного управління міністерства оборони Андрію Юсову закидають визнання "причетності" Києва до знищення "вагнерівців". А українському послу в Сенегалі Юрію Пивоварову – те, що він нібито висловив таурегам підтримку.

29 липня Юсов у ефірі телемарафону сказав, що малійські повстанці отримали певні дані, які допомогли їм провести операцію проти "вагнерівців".

Фото: сайт влади Малі Заява влади Малі