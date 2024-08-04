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Кандидатка у президенти США Гарріс проводить співбесіду з трьома кандидатами на пост віцепрезидента

Про свій вибір політик оголосить у понеділок.

Кандидатка у президенти США Гарріс проводить співбесіду з трьома кандидатами на пост віцепрезидента
Віцепрезидентка США Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотується від Демократичної партії у президенти, цієї неділі проводить співбесіду з трьома головними кандидатами на пост віцепрезидента у разі її перемоги на виборах, передає Reuters.

Серед них - губернатор Міннесоти Тім Волц, сенатором США від Арізони Марк Келлі і губернатор Пенсільванії Джош Шапіро. Співбесіда відбуватиметься у резиденції Гарріс у Вашингтон.

Очікується, що кандидатка у президенти оголосить про свій вибір вже в понеділок, 5 серпня. 

Гарріс провела зустріч у суботу зі своєю командою, яка займалася перевіркою кандидатів. Допомагав у цьому ексгенпрокурор Ерік Холдер, чия юридична фірма Covington & Burling LLP ретельно вивчала фінанси і біографію усіх претендентів.

  • Спершу повідомлялося, що Камала Гарріс цими вихідними мала провести співбесіди із шістьма потенційними віцепрезидентами.
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